У Тлумачі відкрили пам’ятну дошку назавжди 25-річному бійцеві Юрію Острижнюку

Сьогодні, 26 вересня, у місті Тлумач, що на Івано-Франківщині, відбулося відкриття меморіальної дошки військовому 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська січ» Юрію Острижнюку.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Петра Пісака.

Юрій Острижнюк народився 18 квітня 1999 року. Загинув 22 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області.

Меморіальну дошку відкрили на будівлі Тлумацького ліцею №2.