ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Меморіальна дошка на честь Юрія Острижнюка.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумачі відкрили пам’ятну дошку назавжди 25-річному бійцеві Юрію Острижнюку

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 22:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 26 вересня, у місті Тлумач, що на Івано-Франківщині, відбулося відкриття меморіальної дошки військовому 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська січ» Юрію Острижнюку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Петра Пісака.

Юрій Острижнюк народився 18 квітня 1999 року. Загинув 22 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області.

Меморіальну дошку відкрили на будівлі Тлумацького ліцею №2.

СХОЖІ НОВИНИ