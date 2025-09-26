ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ексголову сільради на Прикарпатті підозрюють у незаконному відчуженні майже 2 га землі

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 21:37
За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому сільському голові села у зловживанні владою або службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством установлено, що колишній посадовець села Гута Солотвинської ТГ знаючи про наявність вільних земель у селі, більша частина яких належала до лісових угідь і перебувала у користуванні лісгоспу, незаконно передав їх місцевим жителям у приватну власність. Для цього він підробив рішення сільської ради та документи на землю.

Унаслідок таких дій вилучено земельні ділянки площею 2 га із земель резервного фонду сільської ради та постійного користувача, що є невід’ємною власністю Українського народу та складовою національного багатства.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) ГУНП в Івано-Франківській області.

