Ексголову сільради на Прикарпатті підозрюють у незаконному відчуженні майже 2 га землі

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому сільському голові села у зловживанні владою або службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідством установлено, що колишній посадовець села Гута Солотвинської ТГ знаючи про наявність вільних земель у селі, більша частина яких належала до лісових угідь і перебувала у користуванні лісгоспу, незаконно передав їх місцевим жителям у приватну власність. Для цього він підробив рішення сільської ради та документи на землю.

Унаслідок таких дій вилучено земельні ділянки площею 2 га із земель резервного фонду сільської ради та постійного користувача, що є невід’ємною власністю Українського народу та складовою національного багатства.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) ГУНП в Івано-Франківській області.