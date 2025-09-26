Скільки одиниць вогнепальної зброї зареєстровано на Прикарпатті?

Поліція Івано-Франківщини продовжує кампанію з декларування та закликає громадян скористатися можливістю легалізувати вогнепальну зброю й боєприпаси, що зберігаються незаконно.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Від початку кампанії до підрозділів поліції області звернулися майже 180 осіб. Серед задекларованого – 42 одиниці автоматичної зброї, 105 гладкоствольних рушниць, 17 карабінів і гвинтівок, 4 пістолети та 5 одиниць комбінованої зброї. Також на облік поставлено майже 17 тисяч боєприпасів. Крім цього, 11 одиниць зброї громадяни здали добровільно.

Поліцейські нагадують: у разі знаходження вогнепальної зброї чи боєприпасів та наміру їх зберігати під час воєнного стану необхідно обов’язково пройти процедуру декларування. Повідомити про знахідку до поліції слід протягом 24 годин та доставити її у розрядженому стані. Це можна зробити в територіальних підрозділах поліції або у секторі контролю за обігом зброї ГУНП в Івано-Франківській області.

Для проходження процедури необхідно мати: письмову згоду, паспорт громадянина України або ID-картку, витяг про місце проживання чи реєстрацію, ідентифікаційний код та фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см.

Під час оформлення поліцейські роз’яснюють власникам правила безпечного носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів, а також нагадують про відповідальність за порушення цих вимог.

Громадяни, які вже задекларували зброю, мають право на її законне зберігання