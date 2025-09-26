Місто отримало ще два тролейбуси від іноземних партнерів і шукає водіїв

Івано-Франківськ продовжує розвивати та оновлювати свій комунальний автопарк. Завдяки плідній співпраці з іноземними партнерами, комунальне підприємство “Електроавтотранс” отримало ще два тролейбуси, що дозволить збільшити кількість одиниць транспорту на маршрутах міста.

Нові надходження – це результат партнерства з австрійським містом Зальцбург та чеським містом Їглавою, пише Правда з посиланням на сайт міста.

Про характеристики цих тролейбусів розповів перший заступник директора КП “ЕАТ” Леонід Яковець.

“Це “Skoda” із сучасною системою управління, це машина, яка працювала в Їглаві. Машини в дуже хорошому стані, мається на увазі по кузову. Ця машина 2006 року, але стан її каркасу кузова ідеальний, так як в них пробіг тільки 550 км. Як їхня практика показує, вони будуть їздити ще мінімум 15 років. Ну і “MAN” тролейбус 215- це остання машина, яка була з Зальцбургу, 236-та машина. Так повезло, що вони попали до нас в Івано-Франківськ і вже “сестри” її трудились 8 років в нашому місці. І нам не хватало в цій нумерації тільки 236 , так що вона будем казати “прибилась до своїх” і ми також її відновили, що вона буде виконувати роботу на рівні зі своїми сестрами”, – розповідає перший заступник директора КП “ЕАТ” Леонід Яковець.

За словами заступника директора комунального підприємства “Електроавтотранс” Андрія Тютюнника, партнери з цих міст розуміють, яка в нас зараз ситуація в країні через війну, і саме тому на постійній основі допомагають такою гуманітарною допомогою. Завдяки цьому місто постійно отримує транспортні засоби, які успішно працюють на міських маршрутах.

“Це вдалось реалізувати завдяки нашій співпраці з громадською організацією PRO OBUS SALZBURG, це історичний клуб, і також Salzburg Linien, які допомогли нам отримати цей тролейбус. Це останній тролейбус, який їздив у них у місті Зальцбурзі, цього виду тролейбусів – це Graf&Staft (MAN), він має 16,5 метрів, такі тролейбуси ми експлуатуємо. На жаль, через війну вони вирішили допомогти нам для збереження тролейбусного руху і продовження його в Івано-Франківську. Кожного року є співпраця, яку ми стараємось підтримувати, і партнери звідти розуміють, яка ситуація в Україні зараз важка із транспортом теж. Відповідно вони підтримують, наше партнерство триває, і ми їх підтримуємо з своєї частини теж”, – зауважує заступник директора КП “Електроавтотранс” Андрій Тютюнник.

Водій тролейбуса Ярослав Яків працює понад 34 роки, каже, ці тролейбуси дуже легкі в керуванні. Головне, що вони пристосовані для людей з інклюзивними потребами та для матусь із візками. Водій завжди оперативно реагує і опускає пандус, щоб людина з інвалідністю або матір із візком могли безперешкодно зайти в тролейбус.

“Легкі в управлінні, тримаються дороги, так само як в Європі: натискаєш кнопку, двері відкриваються. Можна опустити на бік, якщо є люди похилого віку або нетранспортабельні, що можна на праву сторону опустити тролейбус. Добрі, хороші тролейбуси, без питань”, – каже водій КП “ЕАТ” Ярослав Яків.

Цю думку підтримує і водійка Ніна Штурмак, а нині вже провідна інженерка служби руху КП “ЕАТ”. Жінка каже, керування таким транспортом значно легше, ніж здається на перший погляд. Головне – мати бажання вчитися, а підприємство забезпечує всі необхідні умови для навчання.

“Свого часу я пропрацювала майже 6 років водієм тролейбуса, працювала саме на цій моделі. В управлінні вони дуже легкі, боятися не варто. Мені здається, що це легше, ніж легковий автомобіль. Дівчатам подобається, взагалі всім подобається. Спочатку страшно, тому що габарити, і здається, що це великий транспорт і ти нічого не бачиш, але насправді все дуже добре видно. Боятися не потрібно, тому приходьте, навчайтесь і працюйте в нас”, – говорить провідний інженер служби руху КП «Електроавтотранс» Ніна Штурмак.

Збільшення кількості транспорту вимагає розширення штату водіїв. Директор комунального підприємства Віталій Голутяк зауважив, що зараз активно шукають як водіїв тролейбусів, так і автобусів, щоб забезпечити безперервну роботу громадського транспорту.

“Як ви бачите, у нас збільшується парк тролейбусів. Незабаром приїде дев’ять тролейбусів з автономним ходом. Відповідно, є тролейбуси, які ми отримуємо як гуманітарну допомогу. Є можливість збільшувати випуск тролейбусів, але для цього необхідна більша кількість водіїв. Ми зараз навчаємо вже 16-ту групу водіїв тролейбусів і паралельно шукаємо водіїв тролейбусів, так і автобусів, щоб цей процес був безперервним і ми могли постійно збільшувати кількість транспорту для нашої громади”, – наголошує директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

Серед основних переваг роботи водія на КП “Електроавтотранс” – заробітна плата від 25 тисяч гривень “на руки”, офіційне працевлаштування та повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії D надається бронювання. Щоб пройти курси та отримати посвідчення водія категорії D, потрібно мати посвідчення категорії B та 3 роки водійського стажу. Для тих, хто прагне стати водієм тролейбуса, основними вимогами є: вік від 21 року та посвідчення водія категорії B.

Міський голова Руслан Марцінків закликає всіх охочих, хто має відповідні права і досвід, приєднатися до команди комунального підприємства.

“Дуже добре, що побратими, ті, хто нам допомагали, передають далі техніку. Дякуємо нашим партнерам з Чехії та Австрії, які дали чергову техніку для нашого комунального підприємства. Єдина проблема сьогодні – це з водіями, тому закликаю: хто має можливість, має права категорії В і три роки водійського стажу, може йти вчитися бути водієм автобуса. А для тролейбуса вчитися не потрібно, ми самі навчаємо. Потрібно просто бажання бути водієм тролейбуса”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

З питань працевлаштування – звертайтеся до комунального підприємства “Електроавтотранс” за адресою Тролейбусна, 40 або за номером телефону: 050-433-9587.