На Донеччині зник безвісти захисник з Івано-Франківщини Абрам’юк Василь

Сумна і тривожна звістка знову в Делятинській громаді – надійшло сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця із села Заріччя на Івано-Франківщині.

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську ТГ

У травні 2025 року воїна мобілізували на військову службу

Старший стрілець-вогнеметник 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А 2582, молодший сержант Абрам’юк Василь, 16 лютого 1997 р.н, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період у травні 2025 року Івано-Франківським МТЦК та СП.