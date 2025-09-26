ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зниклий безвісти: силует солдата на фоні
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Донеччині зник безвісти захисник з Івано-Франківщини Абрам’юк Василь

Автор: Оксана Марушкевич
26/09/2025 20:16
Азов
Сумна і тривожна звістка знову в Делятинській громаді – надійшло сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця із села Заріччя на Івано-Франківщині.

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську ТГ

У травні 2025 року воїна мобілізували на військову службу

Старший стрілець-вогнеметник 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А 2582, молодший сержант Абрам’юк Василь, 16 лютого 1997 р.н, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період у травні 2025 року Івано-Франківським МТЦК та СП.

“Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, зник безвісти на полі бою 21 вересня 2025 року в районі населеного пункту Шевченко Перше Покровського району Донецької області. Зниклий безвісти військовослужбовець родом із с. Заріччя”, – йдеться у дописі.

