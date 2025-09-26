Поліція розслідує розтрату на ремонті Івано-Франківського обласного перинатального центру

В Івано-Франківську почалося розслідування можливого розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонту в обласному перинатальному центрі.

Поліція відкрила кримінальну справу за цим фактом, пише Бліц-Інфо.

Все почалося після того, як аналіз кошторисної документації, проведений журналістами NGL.media у травні 2024, виявив можливі фінансові порушення. За даними слідства, ремонт одного з поверхів медзакладу може обійтися значно дорожче, ніж його реальна вартість.

Початковий аналіз виявив, що ціни на деякі будівельні матеріали можуть бути суттєво завищеними. Зокрема, йдеться про гомогенний лінолеум, який у кошторисі оцінений у 1980 грн за квадратний метр. Водночас, у торгівельних мережах його ціна значно нижча і коливається від 675 до 1 118 грн за квадратний метр. У судовій ухвалі зазначається, що інша лікарня, наприклад, закуповувала такий же лінолеум по 950 грн/м².

Договір на ремонт уклали з ТОВ «Промбудсервіс-Косів», яке було єдиним учасником тендеру. Слідчі Івано-Франківського райуправління поліції отримали тимчасовий доступ до всіх документів, що стосуються ремонту: договору, технічної документації, кошторисів та актів виконаних робіт. Ці документи потрібні для проведення експертиз та встановлення всіх обставин.

Крім того, у судовій ухвалі зазначається, що «поточний ремонт» класифікували як послугу, хоча деякі заплановані роботи більше схожі на капітальний ремонт. Це може свідчити про неправомірне застосування норм, що могло вплинути на загальну вартість проєкту.