Знищено понад 950 окупантів та безліч техніки: втрати ворога на 6 вересня

За добу знищено 960 російських окупантів, загальні втрати особового складу становлять близько 1 087 180 осіб.Знищено 2 танки, 39 артилерійських систем та 256 безпілотників, серед іншої техніки.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
РСЗВ / MLRS – 1480 (+0) од
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+1) од
літаків / aircraft – 422 (+0) од
гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 56523 (+256)
крилаті ракети / cruise missiles – 3686 (+0)
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
підводні човни / submarines – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60950 (+119)
спеціальна техніка / special equipment – 3957 (+1)