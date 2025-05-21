ЗСУ за добу знищили ще майже 1000 окупантів

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів.
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Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 21 травня 2025 року.
РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:
- особового складу – близько 976780 (+980) осіб;
- танків – 10835 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22569 (+2) од,
- артилерійських систем – 28090 (+23) од;
- РСЗВ – 1388 (+0) од;
- засоби ППО – 1167 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71);
- крилаті ракети – 3197 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76) од;
- спеціальна техніка – 3895 (+1).