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ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ за добу знищили ще майже 1000 окупантів

Автор: Олег Мамчур
21/05/2025 08:21
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Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів.

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 21 травня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

  • особового складу – близько 976780 (+980) осіб;
  • танків – 10835 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22569 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28090 (+23) од;
  • РСЗВ – 1388 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49169 (+76) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+1).