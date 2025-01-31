118 застосунків нелегальних казино заблокували за рік за зверненням Мінцифри

Мінцифри продовжує боротися з незаконним азартним бізнесом.
Вони вже вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:
— 92 застосунки AppStore
— 26 застосунків Play Market
Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.
Ви теж можете стати частиною боротьби з нелегальним азартним бізнесом, якщо бачите незаконне казино в Apple і Google – повідомляйте на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».