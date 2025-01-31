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118 застосунків нелегальних казино заблокували за рік за зверненням Мінцифри
Диван на коліщатках в темній вітальні

118 застосунків нелегальних казино заблокували за рік за зверненням Мінцифри

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 14:23
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Мінцифри продовжує боротися з незаконним азартним бізнесом.

Вони вже вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують.

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Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

— 92 застосунки AppStore

— 26 застосунків Play Market

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили  за розпорядженням Держспецзв’язку.

Ви теж можете стати частиною боротьби з нелегальним азартним бізнесом, якщо бачите незаконне казино в Apple і Google – повідомляйте на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».