118 застосунків нелегальних казино заблокували за рік за зверненням Мінцифри

Мінцифри продовжує боротися з незаконним азартним бізнесом.

Вони вже вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують.

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Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

— 92 застосунки AppStore

— 26 застосунків Play Market

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Ви теж можете стати частиною боротьби з нелегальним азартним бізнесом, якщо бачите незаконне казино в Apple і Google – повідомляйте на пошту [email protected] з темою листа «Блокування казино».