Міський голова Івано-Франківська відвідав підприємство, яке спеціалізується на виробах з натуральної вовни

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав підприємство, яке виробляє одяг з натуральної вовни карпатських овець.

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Бренд “Gushka” отримав міський мікрогрант у розмірі 100 тисяч гривень. Зокрема його виробництво відвідав голова Івано-Франківська та навіть попрацював на ткацькому верстаті, пише Правда з посиланням на Версії.

“Дуже такий хороший бізнес і має хорошу мету. Тобто все-таки відновити традиції ткацтва. Особливо для нашої та для Гуцульської території це дуже важливо. Тішимося, що маємо таке виробництво, маємо таке представництво тут. Ну і хочемо його популяризувати, бо це важливо, щоб це розвивалося і завойовувало ринки. Тому це підприємство теж отримало від нас мікрогрант. Віримо в те, що наш бізнес буде розвиватися, буде допомагати нашим військовим і все буде добре”, – зазначив міський голова Руслан Марцінків.

З 2016 року бренд “Gushka” пройшов шлях від маленької майстерні до великого виробництва з асортиментом понад 500 найменувань. Асортимент включає килими ручної роботи, ліжники, гобелени, подушки, пуфи та традиційний український одяг. Сьогодні у команді працює 30 осіб, які створюють унікальні вироби з натуральної вовни.

“І гуні роблять і різний одяг і ліжники роблять. Виробництво у них у горах на Косівщині, але тут є представництво, і навіть ткацький верстат, де можна попробувати собі, і навіть майстеркласи вони роблять, тобто можна записуватися. Ну цікаве таке виробництво”, – зазначив міський голова.

Це представництво бренду “Gushka” міський голова відвідав у межах “підприємницької п’ятниці”.

“Ми пропагуємо бізнес наших учасників бойових дій, або людей загиблих військових, або ще релоковане виробництво. Або має якийсь напрямок, екологічний, відновлення традицій, ремесел. Що для нас теж надзвичайно важливо”, – зазначив Руслан Марцінків.

Від стрижки овець до готового виробу – кожен етап створення килимів і ліжників бренду виконаний вручну.

Нагадаємо, раніше міський голова побував на швейному виробництві, де створюють головні убори для військових. Його керівник розповідав, що займається швейним бізнесом з 2000 року. Починав разом з дружиною з однієї швейної машинки, а потім зрозуміли, що треба розвиватися.

Уже кілька років в Івано-Франківську працює вегетаріанська кафе-крамниця «Кошик Здоров’я». Його також відвідав міський голова у межах “підприємницької п’ятниці”.В невеличкому магазинчику великий вибір різноманітних спецій, горіхів, олій та круп. Можна придбати бездріжджову випічку, натуральні солодощі та рослинне молоко. Також є різні види сиру, вегетаріанських ковбас та широкий асортимент чаю. Власник крамниці розповідав, що там також є кухня-пекарня де власноруч виготовляють випічку і десерти.

«Нам це подобається, бо ця справа відповідає нашій природі, адже ми понад 10 років є вегетаріанцями. І заклад повністю вегетаріанський. Наприклад у нас можна придбати соєве м’ясо, з нього ми готуємо шашлик чи добавку до борщу», – розповідав пан Мирослав.

Крім цього магазин продає борошно власного виробництва і цілозерновий хліб, який виготовляють на заквасці, тобто ту немає традиційних дріжджів.

«Також у нас на вітрині є пиріжки та самоси – це наш бренд №1, пропонуємо понад 10 видів начинок як солодких, так і солоних. Це достатньо корисна випічка», – зазначав керівник закладу.

У кав’ярні можна замовити піцу з веганською ковбасою чи салат. Крім того, є чималий вибір чаю і понад 20 видів кави, ну а звісно ж натуральні солодощі.

«Цукерки та шоколад ми виготовляємо самі. Тут немає жодних домішок, які можуть зашкодити здоров’ю. Ми не використовуємо білий цукор, рідко в яких солодощах є тростинний цукор, здебільшого додаємо мед», – наголошував власник закладу.

А ще міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків раніше відвідував салон сонцезахисних систем “КароМполь”. Це підприємство – сімейний бізнес. Його започаткували у 2019 році у Покровську. Та війна внесла корективи в роботу.

«Системи для внутрішнього та зовнішнього сонцезахисту. Почалося з того, що ми відчули потребу цих конструкцій. Але помітили, що нема на ринку достатньої пропозиції. Він створений у Донецькій області, а у 2022 році релокований до Івано-Франківська. Назва Карамполь утворена з імен 2-х дочок: Кароліна і Поліна. У нас є сайт, сторінки у соцмережах. Сучасні системи сонцезахисту можуть бути автоматизовані, чи на ручному управлінні. З актуальних на сьогодні – маркізи, мультиштори, римські штори тощо. Автоматизовані системи сонцезахисту тільки набирають популярності», — розповідала про свою справу Гульнара, власниця салону сонцезахисних систем.

Жінка розповідала, що після повномасштабного вторгнення їхній салон не припинив роботу, працювали онлайн, оскільки було чимало замовлень: люди купували жалюзі та штори для світломаскування. Однак влітку 2022 року вирішили переїхати на захід України та релокувати свій бізнес.

Ще одне підприємство, яке раніше відвідав міський голова це релокований бізнес зі Слов’янська.

«Дуже складно насамперед емоційно, бо ми працювали в себе в місті, у нас була своя маленька мережа магазинів, 4 магазини. Коли ми приїхали сюди, починаючи, що ми навіть не знали, де винайняти приміщення. Тому що місце нове, ми не знали, де буде скупчення народу, де буде трафік автомобільний і пішохідний. Нам було складнувато. Спочатку, коли ми відкрилися, все було добре. Багато було людей, багато людей приходило, казали нам теплі слова. Вони дуже раді були бачити специфіку цього магазину. Казали, що такого магазину у Франківську немає, що дуже красиво, гарний вибір. Але через 3 дні почались постійні тривоги і люди злякалися. Ми навіть помітили, що набагато менше автомобілів в місті було. Тобто людей стало менше», – ділилась власниця релокованого бізнесу Христина Підлісна.

Водночас за не повні 2 тижні роботи в Івано-Франківську, в магазині з’явились постійні клієнти. Тримати економічний фронт у нашому місті – необхідність, казав міський голова Руслан Марцінків.

«Я тішуся, що люди, які вимушено переїхали до Івано-Франківська, знаходять можливості відкривати свій бізнес. Це є дуже важливо, тому що люди не просять тільки соціальну допомогу, а й просять можливості для того, щоби заробляти гроші. Це надзвичайно важливо. Тому релокований бізнес завжди буде підтримуватись різними програмами. І тут, я знаю, даний магазин отримав грант. Дуже важливо саме підтримувати тих людей, які вміють заробити собі кошти, дати роботу іншим і розвиватися», – зазначав Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

До слова, власники рибного магазину «Каліпсо» раніше виграли грант ПРООН для розширення можливостей ведення бізнесу.

«Основною вимогою – це було закупівля обладнання, 85% фінансової допомоги, яку дає ПРООН. Це підприємство закуповує для свого магазинчика льодогенератор і, крім того, ще стіл. Вони розуміють, що їм потрібно для їхнього розвитку в нашому місті. Ну і додам, що в Івано-Франківську рибних магазинів не так багато», – пояснював начальник управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш.

Магазин з рибною продукцією «Каліпсо» був одним із 13 релокованих бізнесів, який брав участь у грантовому конкурсі. А це свідчить про те, що економічний фронт в Івано-Франківську тільки розширюється.