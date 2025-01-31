«Романтичне шахрайство»: кіберполіція попереджає про нову схему обману 

Відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області попереджає про онлайн-шахрайства. Аферисти маніпулюють емоціями та почуттями громадян, результат – втрата коштів.

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Шахраї знайомляться з потенційними жертвами, активно спілкуються, зізнаються у “коханні” та створюють ілюзію близьких стосунків. Щоб викликати ще більше довіри, вони демонструють “розкішне життя” через фотографії дорогих автомобілів, нерухомості та іншого майна, пише Правда з посиланням на поліцію області.

Завоювавши довіру, аферисти обіцяють коштовні подарунки – ювелірні вироби, техніку, речі чи гроші, присвячені їхнім “довірливим стосункам”. Однак, для відправки подарунків, жертву просять сплатити певну суму – зазвичай це кілька сотень доларів. Після цього, зловмисники інформують про нібито затримання посилки на митниці. Аферисти переконують потенційну жертву, що на подарунок накладено штраф за порушення митних правил та маніпулюючи змушують сплатити додаткові кошти.

Бувають випадки, коли новий знайомий просить гроші на квиток до коханої чи в борг, мовляв, потрапив у халепу в іншій країні. Після отримання коштів, шахраї припиняють будь-яке спілкування.

Щоб захиститися від цієї шахрайської схеми поліцейські радять:

– не довіряйте незнайомцям у соцмережах;

– не погоджуйтесь на легкий заробіток чи коштовні подарунки;

– перевіряйте інформацію про співрозмовника;

– не здійснюйте жодних передоплат;

– не передавайте особисті чи фінансові дані незнайомцям.

У разі підозри на шахрайство або якщо Ви натрапили на подібну схему, негайно звертайтеся до Департаменту кіберполіції через систему подачі електронних звернень громадян на офіційному сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.

Кіберполіцейські застерігають громадян і нагадують, що будь-які дії в цифровому світі можуть мати реальні наслідки. А також, запрошують долучитись до проєкту «Brama» https://t.me/+cHOe2PYDRJhlZDQy, де кожен охочий може навчитись базовим правилам кібергігієни та доєднатись до кіберволонтерів @stopdrugsbot.