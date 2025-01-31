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«Опановуємо енергію грошей». Франківок-підприємиць запрошують на безоплатний бізнес-бранч
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Опановуємо енергію грошей». Франківок-підприємиць запрошують на безоплатний бізнес-бранч

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 15:50
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Франківок запрошують на бізнес-бранч «Енергія грошей» — на ньому розкажуть, як змінити своє ставлення до фінансів і створити сприятливу грошову атмосферу у житті та бізнесі.

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Захід проведуть у п’ятницю, 31 січня о 17:00 на базі місцевого Гончаренко центру. 

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, на тренінгу учасницям нададуть практичні інструменти для подолання викликів у бізнесі. Це не лише можливість отримати нові знання, але й шанс знайти підтримку серед жінок, які мають спільні цілі та амбіції. У програмі:

  • Інтерактивні вправи та психологічні техніки;
  • Можливість обмінятися досвідом з іншими підприємицями;
  • Практичні поради щодо роботи з фінансовою енергією. 

Спікерка заходу — Валерія Легка, координаторка проєкту, психологиня та бізнес-тренерка. Вона допоможе розібратися, як правильне ставлення до грошей впливає на їх кількість у житті та бізнесі.

«Гроші — це не лише цифри на рахунку, а й енергія, яка відображає наші переконання та емоційний стан. Якщо змінити внутрішні установки, гроші почнуть приходити легше, а фінансові рішення стануть усвідомленішими», — пояснюють організатори. 

Захід проведуть у п’ятницю, 31 січня о 17:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна, для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. 