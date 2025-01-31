«Опановуємо енергію грошей». Франківок-підприємиць запрошують на безоплатний бізнес-бранч

Франківок запрошують на бізнес-бранч «Енергія грошей» — на ньому розкажуть, як змінити своє ставлення до фінансів і створити сприятливу грошову атмосферу у житті та бізнесі.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід проведуть у п’ятницю, 31 січня о 17:00 на базі місцевого Гончаренко центру.
За словами директорки простору Оксани Кузьменко, на тренінгу учасницям нададуть практичні інструменти для подолання викликів у бізнесі. Це не лише можливість отримати нові знання, але й шанс знайти підтримку серед жінок, які мають спільні цілі та амбіції. У програмі:
- Інтерактивні вправи та психологічні техніки;
- Можливість обмінятися досвідом з іншими підприємицями;
- Практичні поради щодо роботи з фінансовою енергією.
Спікерка заходу — Валерія Легка, координаторка проєкту, психологиня та бізнес-тренерка. Вона допоможе розібратися, як правильне ставлення до грошей впливає на їх кількість у житті та бізнесі.
«Гроші — це не лише цифри на рахунку, а й енергія, яка відображає наші переконання та емоційний стан. Якщо змінити внутрішні установки, гроші почнуть приходити легше, а фінансові рішення стануть усвідомленішими», — пояснюють організатори.
Захід проведуть у п’ятницю, 31 січня о 17:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна, для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.