ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

13 жовтня на Коломийщину повертається полеглий воїн Василь Янковий

Автор: Уляна Роднюк
Палаюча свічка і український військовий у формі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

13 жовтня 2025 року на рідну Коломийщину повертається полеглий захисник Василь Янковий.

Скорботний кортеж о 9:00 вирушить з Коломиї, далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці.

Василь Янковий загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

Народився Василь 13 січня 1978. 

В ЗСУ був гранатометником 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 4821 в/ч А 4056.

“Довгий час рідні, друзі та вся громада жили надією, вірили, що наш Герой Василь повернеться додому, що він живий..”, – оприлюднила Матеївецької громади.

30 вересня 2025 року прийшла страшна звістка – Василь Миколайович загинув, захищаючи рідну Україну.

Завтра, 13 жовтня 2025 року, у рідні Дебеславці прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого Василя Янкового. 

О 9:00 процесія вирушить з моргу міста Коломия і далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці на вулицю Українська, 10. 

“Просимо мешканців громади створити “живий коридор”, щоб гідно зустріти полеглого Героя Василя”, – звертається влада Матеївецької громади зі сторінки місцевої бібліотеки.

СХОЖІ НОВИНИ