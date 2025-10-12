13 жовтня на Коломийщину повертається полеглий воїн Василь Янковий

13 жовтня 2025 року на рідну Коломийщину повертається полеглий захисник Василь Янковий.

Скорботний кортеж о 9:00 вирушить з Коломиї, далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці.

Василь Янковий загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

Народився Василь 13 січня 1978.

В ЗСУ був гранатометником 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 4821 в/ч А 4056.

“Довгий час рідні, друзі та вся громада жили надією, вірили, що наш Герой Василь повернеться додому, що він живий..”, – оприлюднила Матеївецької громади.

30 вересня 2025 року прийшла страшна звістка – Василь Миколайович загинув, захищаючи рідну Україну.

Завтра, 13 жовтня 2025 року, у рідні Дебеславці прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого Василя Янкового.

О 9:00 процесія вирушить з моргу міста Коломия і далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці на вулицю Українська, 10.