13 жовтня на Коломийщину повертається полеглий воїн Василь Янковий

13 жовтня 2025 року на рідну Коломийщину повертається полеглий захисник Василь Янковий.
Скорботний кортеж о 9:00 вирушить з Коломиї, далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці.
Василь Янковий загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.
Народився Василь 13 січня 1978.
В ЗСУ був гранатометником 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 4821 в/ч А 4056.
“Довгий час рідні, друзі та вся громада жили надією, вірили, що наш Герой Василь повернеться додому, що він живий..”, – оприлюднила Матеївецької громади.
30 вересня 2025 року прийшла страшна звістка – Василь Миколайович загинув, захищаючи рідну Україну.
Завтра, 13 жовтня 2025 року, у рідні Дебеславці прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого Василя Янкового.
О 9:00 процесія вирушить з моргу міста Коломия і далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці на вулицю Українська, 10.
“Просимо мешканців громади створити “живий коридор”, щоб гідно зустріти полеглого Героя Василя”, – звертається влада Матеївецької громади зі сторінки місцевої бібліотеки.