На Прикарпатті горів житловий будинок

Сьогодні, 12 жовтня, в селі Вовчинець сталася пожежа.
Наразі відомо, що там горів житловий будинок.
Постраждалих попередньо немає, оприлюднило “МІСТО”.
13 жовтня 2025 року на рідну Коломийщину повертається полеглий захисник Василь Янковий.
Неповнолітніх, які зникли напередодні, розшукали у Запоріжжі.
Виїзні бригади курсуватимуть по цілій області.
Минулого вечора, 11 жовтня, до Служби порятунку надійшли два повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися на території області.
Чоловіка, який після вчинення протиправних дій покинув місце події, поліцейські розшукують.
Саме 10 жовтня 1910 року у Станиславові було створено Товариство «Український народний театр імені Івана Тобілевича».