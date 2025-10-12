ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті горів житловий будинок

Автор: Уляна Роднюк
Пошкоджена стіна будинку після вибуху чи обвалу
Сьогодні, 12 жовтня, в селі Вовчинець сталася пожежа.

Наразі відомо, що там горів житловий будинок.

Постраждалих попередньо немає, оприлюднило “МІСТО”.

