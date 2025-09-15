1500 доларів за тимчасову непридатність до військової служби: на Прикарпатті затримали співробітника ТЦК. ФОТО

Злочинну діяльність 48-річного працівника одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки задокументували слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, оперативники Управління стратегічних розслідувань у взаємодії з СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов’язаному мешканцю області зняти його з розшуку, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Окрім цього, посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За свої “послуги” фігурант вимагав 1500 доларів США. Під час особистої зустрічі з чоловіком зловмисник отримав частину суми.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів.

Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Судом обрано запобіжний захід-тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.