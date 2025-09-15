Скільки франківців захворіло на COVID за минулий тиждень 

В Україні, і на Прикарпатті зростає кількість випадків захворювання на ГРВІ та COVID-19.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомила заступниця начальника-начальник відділу організації медичної допомоги управління охорони здоров’я Оксана Юречко, інформує Правда.іф.

“Цього року темпи захворювання менші за минулорічні, однак мають тенденцію до зростання. Всього по Івано-Франківській МТГ зареєстровано 1349 захворювань на ГРВІ, за тиждень +676. На COVID-19 – 179, за тиждень +51”, – каже Оксана Юречко.

Характеристика симптомів коронавірусної інфекції: Характерний симптом “Nimbus” – гострий біль у горлі. Характерний симптом “Stratus” – хриплий голос, охриплість.

Решта симптомів для обох субваріантів такі ж, як і за інших варіантів COVID-19:

нежить,

підвищена температура,

кашель,

головний біль,

втома,

втрата нюху або смаку.

Серед засобів профілактики вірусної інфекції: уникайте контакту з особами, що мають прояви вірусної інфекції, обмежте відвідування місць великого скупчення людей.

Також часто провітрюйте приміщення, проводьте вологе прибирання, мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками, уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань.

Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю, тримайтеся від людини, у якої є симптоми вірусної інфекції на відстані не менше двох метрів.

Оксана Юречко також нагадала: основним способом захисту від тяжкого перебігу хвороби є вакцинація.