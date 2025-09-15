Поліцейські розшукують зниклу мешканку Надвірнянщини. ФОТО

Працівники Надвірнянського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування 64-річної Андрейчук Оксани Василівни, жительки селища Ланчин.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

14 вересня жінка пішла до лісового масиву та до цього часу не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомив чоловік, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Прикмети розшукуваної:

зріст близько 155 см,

худорлява тілобудова,

волосся чорно-сивого кольору,

очі карі.

Була одягнена у сірий светр, чорні штани та взуття з білими і сірими вставками.

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місцеперебування розшукуваної, просимо терміново повідомити поліцію за телефонами: (03475) 2-24-02, (097) 523-40-71 або на лінію «102».