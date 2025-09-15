ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейські розшукують зниклу мешканку Надвірнянщини. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 12:55
Працівники Надвірнянського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування 64-річної Андрейчук Оксани Василівни, жительки селища Ланчин.

14 вересня жінка пішла до лісового масиву та до цього часу не повернулася. Про її зникнення до поліції повідомив чоловік, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Прикмети розшукуваної:

  • зріст близько 155 см,
  • худорлява тілобудова,
  • волосся чорно-сивого кольору,
  • очі карі.

Була одягнена у сірий светр, чорні штани та взуття з білими і сірими вставками.

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місцеперебування розшукуваної, просимо терміново повідомити поліцію за телефонами: (03475) 2-24-02, (097) 523-40-71 або на лінію «102».

