На Коломийщині автомобіль врізався в мікроавтобус: є постраждалі. ФОТО

14 вересня близько 15:47 у селі Раківчик, Коломийської територіальної громади, трапилась ДТП.

Виїздом слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що 55-річний житель Коломиї, керуючи автомобілем «Daewoo Nexia», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz Vito», за кермом якого перебував 48-річний мешканець Сум, інформує Правда з посиланням на поліцію.

Внаслідок аварії водія та 21-річного пасажира «Mercedes-Benz Vito» з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Обидва водії були тверезі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.