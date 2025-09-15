Прикарпатський енергетик Віктор Панчій розповів про роботу під час війни

Прикарпатський енергетик Віктор Панчій отримав «Золотий знак ДТЕК» за роботу в Галременерго

Начальник електро-ремонтного цеху Галременерго Віктор Панчій став лавреатом найвищої корпоративної нагороди «Золотий знак ДТЕК». Його історія демонструє багаторічну працю в енергетиці та внесок у відновлення станцій під час війни.

Початок професійного шляху

Віктор Панчій із дитинства бачив роботу батька-енергетика. Саме це вплинуло на його вибір професії. Він закінчив коледж, політехнічний університет і вже понад двадцять років працює в енергетиці. Починав із посади слюсаря з ремонту електричних машин, а нині очолює електро-ремонтний цех Галременерго.

Умови роботи та особливості професії

Енергетик згадує один із моментів, який назавжди залишився у пам’яті.

«Коли станція сіла на нуль і настала така тиша, що ти здалека чуєш голоси колег…», — йдеться у повідомленні ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Він наголошує, що робота завжди різна і вимагає нових рішень.

«Моя робота — цікава, бо завжди різна. Немає однакових ремонтів. Кожен — зі своїми викликами», — пояснює Віктор Панчій.

Особливість його роботи полягає в постійних відрядженнях. Разом із колегами він виїжджає на інші станції, де потрібні досвід і професійність ремонтників.

Робота в умовах війни

За час повномасштабної війни Віктор Панчій та його команда здійснили низку важливих ремонтів на різних теплоелектростанціях.

«Вдалося замінити і відремонтувати десятки пошкоджених обстрілами трансформаторів та генераторів. Деякі з них ремонтували по кілька разів», — йдеться у повідомленні.

Серед досягнень також вперше проведений ремонт корпусів статорів генераторів безпосередньо на станції, що раніше робили лише у заводських умовах. Енергетики навчились розвантажувати вантажі вагою понад 220 тонн без використання кранів. Крім того, команді вдалося змонтувати блочний трансформатор на десять днів раніше від запланованого терміну.

Результати роботи ремонтників скоротили час простою електростанцій, що дало змогу забезпечити теплом і електроенергією тисячі домогосподарств. Це також вплинуло на стабільну роботу лікарень, госпіталів, заводів і фабрик.

Віктор Панчій завжди підкреслює роль колективу.

«Це відзнака нашій команді, бо один у полі не воїн», — пояснив енергетик. Він згадує, що поруч були люди, які підтримували кожен етап роботи. Серед них — директор підприємства, колеги та Роман Попадюк, який у роботі став для нього «як батько».

Цього року Віктор Панчій отримав «Золотий знак ДТЕК». Ця нагорода стала символом професіоналізму та інноваційних підходів до роботи колективу Галременерго.

Попри виклики війни, енергетик має конкретні плани.

«Хай би закінчилася війна. Щоб люди з фронту повернулися додому. А тоді — відновити всі енергоблоки і побудувати щось нове, сучасне. Варте нашого світлого майбутнього», — сказав Віктор Панчій.

Історія Віктора Панчія — це приклад багаторічної відданості професії, командної роботи та внеску у стабільність енергетичної системи України в умовах війни. Його діяльність демонструє значення енергетиків для щоденного життя суспільства.