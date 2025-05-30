Городенківський “Пробій” – чемпіон Другої ліги України з футболу

Народна Команда “Пробій” з Городенки на Івано-Франківщині за підсумками двох матчів чемпіонського плей-оф переміг “Колос-2” з Коваліки та став чемпіоном Другої ліги України з футболу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

З перших хвилин було помітно, що обидві команди націлені на ворота. У центрі поля м’яч не затримувався. Гості не кидали всі сили в атаку, адже розуміли ціну помилки. Ризикувати відразу точно не варто було. На 36-й хвилині стандарт допоміг “Пробою” вийти вперед. Феліпович подав з кутового і м’яч залетів у ворота. Дуже складно розібратися чи хтось ще доторкнувся до м’яча, але сайт ПФЛ в автори голу записав Феліповича – 1:0, передає UA Football.

На 64-й хвилині Богдан Оринчак відібрав м’яч у центрі поля, увірвався до штрафної і майстерно пробив у дальній кут – 2:0. Для нього це вже 13-й гол у нинішньому сезоні. На 73-й хвилині Головкін результативним ударом зі штрафного повернув інтригу у матч – 2:1. На 82-й хвилині Колесник з меж штрафної розстріляв ворота – 2:2. Зарано розслабилися господарі.

На 90+2 хвилині Шевчук шикарним ударом влучив у верхній кут і зрівняв рахунок за сумою двох матчів – 2:3. Неймовірний розвиток подій. Таким чином, на вболівальників очікували ще два тайми по 15-ть хвилин. В екстратаймах команди не забивали і чемпіон визначався в серії пенальті.

В серії пенальті переміг “Пробій” – 4:3. Таким чином, колектив із Городенки виграє Другу лігу і напряму підвищується у класі.

Друга ліга. Плей-оф за перше місце. Другий матч

“Пробій” – “Колос-2” 2:3 (4:3 по пен)

Голи: Феліпович (36), Оринчак (64) – Головкін (73), Колесник (82), Шевчук (90+2)

“Пробій” (стартовий склад): Піцан – Білий, Савчин, Феліпович, Радульський, Харук, Борисевич, Семотюк, Січак, Оринчак, Палагнюк

“Колос-2” (стартовий склад): Міхєєв – Скляренко, Тєрєхов, Канаєв, Сокол, Турчанов, Хруль, Шевчук, Недоля, Димнич, Рубльов