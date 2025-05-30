На Франківщині суд визнав винним арбітражного керуючого “Оріани” у розтраті майна на майже 5,5 мільйона гривень

Арбітражного керуючого державним підприємством “Оріана” у Калуші на Івано-Франківщині визнали винним у розтраті майна на майже 5,5 мільйона гривень та засудили до семи з половиною років ув’язнення.

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Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду від 27 травня 2025 року.

За матеріалами слідства, 18 вересня 2002 року почалася процедура банкрутства ВАТ “Оріана”. 16 червня 2010 року — процедура санації підприємства.

У липні 2012 року призначили арбітражного керуючого “Оріаною” та зобов’язали його подати на затвердження суду план відновлення підприємства. Натомість чоловік розтратив майно компанії “в особливо великих розмірах”.

З вересня 2013 по лютий 2014 року обвинувачений вивіз з підприємства демонтоване обладнання та брухт чорних і кольорових металів у Жовкву Львівської області на суму 5 мільйонів 497 тисяч 126 гривень 71 копійку. Гроші від його продажу на рахунок підприємства не надійшли, йдеться у вироку.

Крім того, обвинувачений намагався вивезти з території “Оріани” металолом на загальну суму 443 тисячі 82 гривні, проте не зміг довести до кінця “з причин, що не залежали від його волі”.

Обвинувачений у суді так пояснив свої дії:

інвентаризацію майна підприємства комісія проводила ще до його призначення на посаду, а план санації не був затверджений;

рішення про демонтаж ухвалили через те, що майно аварійне та загрожувало життю працівників;

майно не було обладнанням і після демонтажу передавалося на зберігання як брухт;

вивезення демонтованого металолому відбувалося вже після усунення його з посади арбітражного керуючого.

Суд визнав ці пояснення безпідставними. Чоловіка засудили за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України до семи з половиною років ув’язнення з конфіскацією майна, заборонили обіймати керівні посади протягом двох років та зобов’язали відшкодувати “Оріані” завдані збитки.