В Івано-Франківськ привезуть всі три «Золоті м’ячі», які здобували українські футболісти

29 травня у Львові стартувало турне трьох «Золотих м’ячів», здобуті Олегом Блохіним, Ігорем Бєлановим та Андрієм Шевченком.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На честь 20-річчя ROZETKA організувала турне з нагородами, які будуть представлені в 11 містах України, пише Ратуша.

Турне “Золотих м’ячів” у 11 містах України: графік та деталі

У Львові, на площі Ринок, 1, біля Ратуші, виставка триватиме до 1 червня, з 10:00 до 20:00.

Згодом «Золоті м’ячі» відвідають Івано-Франківськ, Чернівці, Вінницю, Одесу, Дніпро, Полтаву, Київ, Житомир, Рівне та Луцьк.

Також буде представлено благодійний поп-ап від ROZETKA, де можна буде придбати лінійку товарів, спеціально створених для цього проєкту.

Серед них золоті футбольні м’ячі, футболки, пляшки та плакати з факсимільними підписами трьох володарів найпрестижнішої індивідуальної нагороди.

«Весь прибуток від продажу товарів буде спрямований на проведення дитячого турніру «Шкільний мʼяч» від Української асоціації футболу», — коментує співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін.

«Наша головна мета – надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою. Саме тому слоган турне – «Наступний золотий м’яч – твій», – розповів Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін у Львові біля виставки «Золоті м’ячі». Фото: Андрій Ющак

«Золоті м’ячі», які здобували українські футболісти: