В Івано-Франківськ привезуть всі три «Золоті м’ячі», які здобували українські футболісти

29 травня у Львові стартувало турне трьох «Золотих м’ячів», здобуті Олегом Блохіним, Ігорем Бєлановим та Андрієм Шевченком.
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На честь 20-річчя ROZETKA організувала турне з нагородами, які будуть представлені в 11 містах України, пише Ратуша.
Турне “Золотих м’ячів” у 11 містах України: графік та деталі
У Львові, на площі Ринок, 1, біля Ратуші, виставка триватиме до 1 червня, з 10:00 до 20:00.
Згодом «Золоті м’ячі» відвідають Івано-Франківськ, Чернівці, Вінницю, Одесу, Дніпро, Полтаву, Київ, Житомир, Рівне та Луцьк.
Також буде представлено благодійний поп-ап від ROZETKA, де можна буде придбати лінійку товарів, спеціально створених для цього проєкту.
Серед них золоті футбольні м’ячі, футболки, пляшки та плакати з факсимільними підписами трьох володарів найпрестижнішої індивідуальної нагороди.
«Весь прибуток від продажу товарів буде спрямований на проведення дитячого турніру «Шкільний мʼяч» від Української асоціації футболу», — коментує співзасновник ROZETKA Владислав Чечоткін.
«Наша головна мета – надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою. Саме тому слоган турне – «Наступний золотий м’яч – твій», – розповів Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
«Золоті м’ячі», які здобували українські футболісти:
- у 1975 році його отримав Олег Блохін,
- у 1986 — Ігор Бєланов,
- у 2004 — Андрій Шевченко.