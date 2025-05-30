На Прикарпатті відкрили інклюзивний центр для ветеранів. ВІДЕО

З фронту — до нової професії. На Прикарпатті відкрили перший в області інклюзивний центр для ветеранів.
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Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Це перший в області простір, де захисники можуть абсолютно безкоштовно та з нуля опанувати одразу дві затребувані професії – електромонтажника та слюсаря-електрика.
Детальніше про це — у сюжеті ОТБ “Галичина”: