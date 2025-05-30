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На Прикарпатті відкрили інклюзивний центр для ветеранів. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відкрили інклюзивний центр для ветеранів. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
30/05/2025 18:45
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З фронту — до нової професії. На Прикарпатті відкрили перший в області інклюзивний центр для ветеранів.

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Це перший в області простір, де захисники можуть абсолютно безкоштовно та з нуля опанувати одразу дві затребувані професії – електромонтажника та слюсаря-електрика.

Детальніше про це — у сюжеті ОТБ “Галичина”: