На Прикарпатті батько з сином уникли ув’язнення за напад на працівника ТЦК

Богородчанський районний суд виніс вирок батькові й синові, які вчинили напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) під час виконання ним службових обов’язків.

Подія трапилася 3 вересня 2024 року у селі Стара Гута, йдеться у вироку від 27 травня, пише Бліц-Інфо.

За матеріалами справи, військові рТЦК — водій, стрілець та інструктор з рекрутингу — прибули у село з метою оповіщення громадян та вручення повісток. Під час виконання службових обов’язків вони підійшли до групи осіб, які займались будівельними роботами.

Один з обвинувачених — 54-річний чоловік — розпилив сльозогінний газ у лице військовому, спричинивши хімічний опік очей. Його 25-річний син, тримаючи у руках увімкнену кутову шліфувальну машинку (“болгарка” – ред.), кинув її у напрямку потерпілого. Диск, який ще обертався за інерцією, зачепив шию військовослужбовця, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У судовому засіданні обидва обвинувачених визнали провину, розкаялися у скоєному та добровільно відшкодували завдану шкоду. Потерпілий підтвердив ці обставини та просив суд не позбавляти чоловіків волі.

Суд визнав батька та сина винними за ч. 2 ст. 350 КК України — умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Кожному призначали три роки позбавлення волі. Втім, згідно зі статтями 75 і 76 КК України, чоловіки звільнені від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, за умови що не вчинять нового злочину.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.