На Івано-Франківщині прощались з відважним захисником Клим’юком Віктором

Сьогодні Надвірнянська громада провела у вічність Героя – Климʼюка Віктора, жителя села Назавизів.

Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича.

“Ми втратили вірного християнина, який починав свійдень з молитви. Людину з великим серцем, у якому вмістилося багато любові до рідних, друзів та України. Не вагаючись ні хвилини Віктор борячись за нас та за наше світле майбутнє віддав найцінніше, що мав – своє життя. Такий хоробрий щирий – йому б ще жити, ростити дітей та втілювати свої плани в життя”, – йдеться у дописі.