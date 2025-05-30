ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині прощались з відважним захисником Клим’юком Віктором

Автор: Оксана Марушкевич
30/05/2025 18:01
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні Надвірнянська громада провела у вічність Героя – Климʼюка Віктора, жителя села Назавизів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича.

“Ми втратили вірного християнина, який починав свійдень з молитви. Людину з великим серцем, у якому вмістилося багато любові до рідних, друзів та України. Не вагаючись ні хвилини Віктор борячись за нас та за наше світле майбутнє віддав найцінніше, що мав – своє життя. Такий хоробрий щирий – йому б ще жити, ростити дітей та втілювати свої плани в життя”, – йдеться у дописі.

24 травня 2025 р. жорстока війна обірвала стежину життя головного сержанта – командира гранатометного відлілення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки Климʼюка Віктора Романовича в н.п. Гуляйполе Гуляйпільської міської територіальної громади Пологівського району Запорізької області.