На Івано-Франківщині прощались з відважним захисником Клим’юком Віктором

Сьогодні Надвірнянська громада провела у вічність Героя – Климʼюка Віктора, жителя села Назавизів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Зіновія Андрійовича.
“Ми втратили вірного християнина, який починав свійдень з молитви. Людину з великим серцем, у якому вмістилося багато любові до рідних, друзів та України. Не вагаючись ні хвилини Віктор борячись за нас та за наше світле майбутнє віддав найцінніше, що мав – своє життя. Такий хоробрий щирий – йому б ще жити, ростити дітей та втілювати свої плани в життя”, – йдеться у дописі.
24 травня 2025 р. жорстока війна обірвала стежину життя головного сержанта – командира гранатометного відлілення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки Климʼюка Віктора Романовича в н.п. Гуляйполе Гуляйпільської міської територіальної громади Пологівського району Запорізької області.