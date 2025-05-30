“Прикарпаття” на мажорній ноті завершило сезон у Першій лізі. ФОТОРЕПОРТАЖ

Івано-франківська команда здобула вольову перемогу над “Металургом” і фінішувала другому місці втішної групи Першої ліги, а запоріжці гратимуть у перехідних матчах.

На 35-й хвилині після передачі з кутового Юречко пробив у ближній кут – 0:1. Щоправда, ще до перерви господарі не лише відігралися, але й вийшли вперед, пише Правда.

Француз впевнено реалізував пенальті за гру рукою Бандуріна, а згодом після розіграшу кутового відзначився Михальчук, для якого це дебютний гол за “Прикарпаття” – 2:1

На 65-й хвилині всі питання про переможця були зняті. Юрій Радульський відзначився прямим ударом з кутового – 3:1. Помилився у цьому епізоді Осадчук.

А вже незабаром Хома довів рахунок до розгромного – 4:1.

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