Чому все більше людей купують собі сейфи для зберігання речей?

Цілісність важливих речей — не лише питання безпеки, а й частина відповідального ставлення до власного майна. З документами, прикрасами, готівкою та технікою ми пов’язуємо спокій і стабільність. Саме тому з кожним роком все більше людей ухвалюють рішення купити сховок для дому чи офісу. Вони не лише забезпечують фізичну охорону речей, а й дають відчуття впевненості, навіть коли вас немає поруч.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Якщо порівнювати різні варіанти зберігання, очевидно, що сейфи зламостійкі виграють у більшості ситуацій. Адже це спеціально сконструйовані моделі з посиленими замками, захистом від свердління та механічного злому. Такі вироби активно використовуються як у бізнесі, так і в побуті — особливо в квартирах, приватних будинках і невеликих офісах.

Основні причини популярності сейфів

Існує кілька причин, які пояснюють широке використання сховків серед користувачів. Розглянемо основні з них:

Загальний рівень злочинності. Незважаючи на наявність охоронних сигналізацій, крадіжки з житла залишаються актуальними. Сховок — додатковий бар’єр, який здатен затримати зловмисника або зробити крадіжку неможливою. Бажання мати усе під рукою. Не всі довіряють банківським коміркам. Багатьом зручніше зберігати документи чи заощадження вдома — але з належним рівнем захисту. Саме зламостійкий сейф стає оптимальним вибором. Універсальність. В наш час можна знайти моделі на будь-який смак: вбудовані, окремо розміщені, з електронними або механічними замками, компактні або великі — залежно від потреб користувача.

Ці та інші фактори зумовлюють зростання попиту на сховки як серед приватних осіб, так і бізнесу.

Які речі найчастіше зберігають у сейфах?

Ось короткий перелік:

документи (паспорти, договори, свідоцтва);

ювелірні вироби;

готівка;

флешки, жорсткі диски;

зброя (за наявності відповідного дозволу);

цінні дрібниці (ключі, сімейні реліквії).

Такий захист — це не лише про безпеку, а й про комфорт і впевненість у завтрашньому дні.

Топ 3 популярних моделей сейфів

За статистикою інтернет-магазинів, великий попит серед покупців має продукція ТМ Block Line. Тому ми зібрали характеристики трьох основних моделей, які найчастіше купують в магазинах:

Barrier 20. Компактний зламостійкий сейф невеликого розміру (200x260x180 мм), вага 21 кг. Ідеальний для зберігання цінностей у домашніх умовах або офісі з базовим рівнем безпеки. Має клас захисту I (EN 1143-1) та ключовий тип замка. BFS 30 KL. Охороняє від злому і вогню, розміри 300x427x410 мм, вага 49 кг. Підходить для надійного зберігання документів і цінностей, які потребують додаткового захисту від пожежі. Ключовий замок, клас безпеки I (EN 1143-1), вогнестійкість LFS 30P (EN 15659). Old Guard 3450 EL. Це більш високий рівень захисту та більший об’єм (340x500x390 мм), вага 93 кг. Оптимальний вибір для зберігання цінних паперів і грошей з підвищеними вимогами безпеки. Клас захисту: II (EN 1143-1), вогнестійкість відповідає LFS 30P. Тип замка: електронний кодовий.

Ці моделі виористовують як для офісів, так і домашнього зберігання цінностей.

Де купити надійний сейф?

Якщо ви шукаєте, де купити сейф стійкий до злому, звертайте увагу на перевірених постачальників. Усі необхідні для цього моделі ви знайдете в каталозі зламостійких сейфів, де вказані відповідні характеристики та рівні захисту.

Пам’ятайте, що правильний вибір сховку допоможе зберегти цінності навіть у найскладніших умовах. Не економте на захисті — це запорука вашого спокою.

реклама