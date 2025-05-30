На Донеччині поліг воїн з Франківщини Сікора Олександр

Ще одна звістка про важку втрату надійшла до Богородчанської громади. За результатами ДНК підтверджено загибель воїна Сікори Олександра, 1992 р.н., з села Іваниківки.

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Повідомляє очільник громади Ростислав Заремба, пише Правда.іф.

Солдат Олександр Сікора захищав Вітчизну у лавах 33-ї окремої механізованої бригади і з лютого 2024 вважався зниклим безвісти.

Зараз встановлено, що наш захисник у ході виконання бойового завдання загинув у бою з ворогом 18 лютого 2024 року біля н.п. Побєда Покровського району Донецької області.

Про час почесної зустрічі Героя повідомлять додатково.