З Івано-Франківщини примусово депортують 53-річного громадянина рф

Міграційна служба Івано-Франківської області наполягає на примусовій депортації громадянина рф.

Про це повідомили на сторінці установи.

Так, у райцентрі Калуша працівники міграційної служби задокументували факт незаконного проживання на території країни 53-річного чоловіка з належністю до громадянства російської федерації.

Попри те, що іноземець має тривалу історію легального проживання, й у свій час він отримав дозвіл на імміграцію в Україну, станом на зараз його статус, відповідно до норм міграційного законодавства, потребує правового врегулювання.

“Фактичні обставини є такими, що не залишають альтернативи для ухвалення міграційною службою рішення про примусове видворення громадянина країни-агресора. Як з’ясовано, ця особа проживала в Україні з недійсним паспортом (закінчився термін дії документа). Чоловік не скористався правом на можливість оформлення посвідки на постійне проживання в Україні, а шлюб з громадянкою України був розірваний ще раніше”, — йдеться в дописі.

Громадянина рф затримали та помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Вказують, що УДМС в Івано-Франківській області підготувало адміністративний позов до суду про продовження строку затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового випровадження за межі території України.

Припускають, що депортація неврегульованого мігранта відбудеться за процедурою через гуманітарний коридор на ділянці українсько-білоруського кордону.

Цьогоріч Міграційна служба Івано-Франківської області ухвалила 16 рішень про примусовий виїзд з території України неврегульованих мігрантів, у тому числі двох громадян рф й одного білоруса.

Натомість торік депортували 12 осіб з належністю до громадянства рф чи Білорусі.