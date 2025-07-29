На Донеччині загинув захисник з Івано-Франківщини Легета Василь

25 липня 2025-того року поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області внаслідок удару ворожим дроном загинув Василь Легета. Воїну було всього 27 років.
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Повідомляє Рогатинська міська рада, передає Правда.іф.
Що відомо про воїна
Василь Миронович Легета народився 12 лютого 1998 року у селі Добринів на Рогатинщині. Закінчив Добринівську початкову школу. Згодом навчався у державних інтернатних закладах та Богородчанському професійному будівельному ліцеї. Більше року відважний воїн виконував обов’язки кулеметника штурмового спеціального відділення штурмового спеціального взводу штурмової спеціальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Завтра, 30 липня о 12 годині на центральній площі Рогатина громада зустріне воїна.
Опісля відбудеться чин похорону у селі Данильче.
Жителів громади просять достойно віддати останню шану полеглому.
Вічна пам’ять Герою, який віддав Україні своє життя!
Відомо, що Василя і його рідного брата мобілізували до лав ЗСУ разом, у червні 2024 року. На рік старший від Василя Мар’ян пропав безвісти у вересні того ж 2024 року.