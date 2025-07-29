В Івано-Франківську повідомили про підозру псевдопрокурору «лнр»

СБУ повідомила про заочну підозру псевдопрокурору з окупаційної «генпрокуратури лнр»

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Про це повідомляють у пресслужбі Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Служба безпеки зібрала докази державної зради колишнього старшого прокурора Довжанська (на той час – Свердловська) Луганської області.

За матеріалами справи, після початку російської агресії посадовець залишився на тимчасово окупованій території Луганщини, порушивши присягу на вірність Україні.

На пропозицію загарбників він обійняв посаду «заступника прокурора міста Свердловська» у так званій «генеральній прокуратурі лнр».

Перейшовши на бік ворога, зрадник діяв на користь терористичної «лнр» та допомагав установленню окупаційного режиму.

Згодом окупанти підвищили його та зробили «т.в.о. прокурора міста Кіровська».

На цій посаді він надає допомогу державі-агресору в підривній роботі проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Крім служби в каральному органі окупантів, псевдопрокурор веде публічну діяльність.

Він бере участь у заходах окупаційної адміністрації, відвідує громадські установи та приватних осіб з нагоди урочистостей та свят.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 – державна зрада;

ч. 7 ст. 111-1 – колабораційна діяльність;

ч. 1 ст. 258-3 – участь у терористичній організації.

За ці злочини на нього очікує тюрма на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.