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У Франківську майбутні офіцери присягнули на вірність Україні. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську майбутні офіцери присягнули на вірність Україні. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/07/2025 17:00
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Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста та важлива подія — випускники кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника склали присягу на вірність Українському народові.

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На церемонії був присутній заступник міського голови Святослав Никорович, який вручив подяки найкращим студентам за відмінне навчання та активну участь у житті кафедри, пише Правда.

Військова присяга — це не лише слова, а й готовність служити Україні в непростий для неї час.

Міський голова Руслан Марцінків привітав молодих захисників: «Вітаємо і пишаємося! Ви — наша гордість і надія!».

Урочиста церемонія нагородження військовослужбовця в формі.
Військовий церемоніал на вулиці, люди в строю.
У Франківську майбутні офіцери присягнули на вірність Україні. ФОТО
Урочиста церемонія з українськими військовими та прапором.
Українські військові на церемонії з прапором
Українські солдати в камуфляжі на плацу
Українські військові в строю з флагом.
Церемонія виступ офіційних представників із військовими.
Військовий захід з промовою, люди у формі