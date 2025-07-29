У Франківську майбутні офіцери присягнули на вірність Україні. ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста та важлива подія — випускники кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника склали присягу на вірність Українському народові.
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На церемонії був присутній заступник міського голови Святослав Никорович, який вручив подяки найкращим студентам за відмінне навчання та активну участь у житті кафедри, пише Правда.
Військова присяга — це не лише слова, а й готовність служити Україні в непростий для неї час.
Міський голова Руслан Марцінків привітав молодих захисників: «Вітаємо і пишаємося! Ви — наша гордість і надія!».