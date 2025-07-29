У Франківську майбутні офіцери присягнули на вірність Україні. ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста та важлива подія — випускники кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника склали присягу на вірність Українському народові.

На церемонії був присутній заступник міського голови Святослав Никорович, який вручив подяки найкращим студентам за відмінне навчання та активну участь у житті кафедри, пише Правда.

Військова присяга — це не лише слова, а й готовність служити Україні в непростий для неї час.