Прикарпатець їздив на мотоциклі, який перебував у міжнародному розшуку

У неділю, 27 липня, під час патрулювання у населеному пункті Отинія інспектори виявили мотоцикл Honda з номерним знаком, що не відповідав даному транспортному засобу.
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Про випадок розповіли на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області, пише Правда.
Під час перевірки з’ясувалося, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку.
18-річний водій не зміг надати пояснення з цього приводу. Більше того, він не мав посвідчення водія відповідної категорії.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуйовано на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Обставини події встановлюють слідчі.