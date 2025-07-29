Прикарпатець їздив на мотоциклі, який перебував у міжнародному розшуку

У неділю, 27 липня, під час патрулювання у населеному пункті Отинія інспектори виявили мотоцикл Honda з номерним знаком, що не відповідав даному транспортному засобу.

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Про випадок розповіли на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Під час перевірки з’ясувалося, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку.

18-річний водій не зміг надати пояснення з цього приводу. Більше того, він не мав посвідчення водія відповідної категорії.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Мотоцикл евакуйовано на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Обставини події встановлюють слідчі.