Популярна українська дизайнерка Маша Рева вийшла заміж

Українська дизайнерка і художниця Маша Рева вийшла заміж. Її обранцем став художник Іван Грабко.Пише Show 24 з посиланням на інстаграм жінки.

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Маша поділилась з підписниками фото і відео з весільної церемонії.

Весільна церемонія проходила на природі. Судячи з фотографій, Маша та Іван також обвінчалися у церкві. Підтримував дизайнерку у такий важливий день і її батько – заслужений художник України Михайло Рева.

Маша Рева вийшла заміж / Фото з інстаграму дизайнерки

Сукню для Маші Реви створив український дизайнер Денис Кліманський. Він зазначив, що розробка тривала понад 3 місяці. “150 годин ручної роботи, десятки метрів шифону і шовкової тафти”, – додав чоловік.

Іван Грабко був одягнений у чорний костюм і білу сороку.

Що відомо про Машу Реву й Івана Грабка?

Маша Рева – українська дизайнерка та художниця з Одеси. Її батько – заслужений художник України та скульптор Михайло Рева, а матір – дизайнерка одягу Тетяна Рева.

Іван Грабко – український художник із Запоріжжя. Навчався на бакалавраті та магістратурі в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

У 2021 році Маша Рева та Іван Грабко взяли участь в артпроєкті журналу Vogue UA, що називався Futurespective. Виставка проходила в центрі сучасного мистецтва M17 (Київ).

На початку повномасштабного вторгнення вони створили благодійну виставку Under The Open Sky.



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