У Франківську легковик влетів на “п’яний ринок” і збив там людину

ДТП з травмованим пішоходом у Івано-Франківську.

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Сьогодні, 29 липня, близько 16 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Південний бульвар.

Поліцейські, які прибули на місце події, попередньо встановили: 26-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Рено», здійснив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

64-річного мешканця обласного центру доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога. Водія перевіряють на стан вживання алкогольних напоїв. Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.