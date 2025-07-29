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«Пальці диявола»: на Франківщині помітили рідкісний гриб. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Пальці диявола»: на Франківщині помітили рідкісний гриб. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/07/2025 17:50
Азов
ДІМ РІА
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Унікальний гриб знайшли у лісах Надвірнянщини. Гриб має назву квітохвісник Арчера, однак в народі його називають “пальцями диявола” через яскравий та дещо страхітливий вигляд. 

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Про це пише Фіртка.

До останнього оновлення Червоної книги України у 2021 році квітохвісник Арчера був позначений як вид, що зникає. Втім, гриб втратив червонокнижний статус та не перебуває під загрозою зникнення.

Природний ареал гриба — Австралія, Тасманія, Нова Зеландія. В Україні гриб зустрічається на заході: у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

“Молодий” гриб має грушоподібну (або яйцеподібну) форму, вкритий білим перидієм (оболонкою) і може досягати 3-5 см в діаметрі. Потім квітохвісник Арчера розриває оболонку і “викидує” 3–8  стрічкоподібних та викривлених лопатей оранжево-червоного кольору. 

Спершу лопаті з’єднані при вершині, згодом вони розпадаються. Тоді гриб стає схожим на зірку, квітку чи восьминога.

Внутрішня поверхня лопатей поздовжньо-зморшкувата, вкрита оливковою, слизуватою спороносною рідиною з сильним неприємним запахом. 