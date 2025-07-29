Реабілітаційний центр для прикарпатських військових можуть побудувати із корупційними схемами – активісти

Кізіменки запроектували і погодили завищені ціни у будівництві реабілітаційного центру за 1,2 млрд.

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА 21 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Промбудсервіс-Косів» будівництво сучасного реабілітаційного центру за 1,19 млрд грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

До кінця 2026 року у Івано-Франківську на вулиці Федьковича, 91 побудують новий сучасний багатопрофільний Центр реабілітаційного лікування і ментального здоров’я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» з використанням недобудованої будівлі перинатального центру.

Роботи фінансуються за рахунок державного бюджету. Договірна ціна динамічна та включає 12,07 млн грн на додаткові витрати через інфляцію. На закупівлю медичного обладнання, устаткування та меблів передбачено 556,07 млн грн, що становить 47% від загальної суми договору.

Проект виконало броварське ТОВ «Аркон», яке належить Катерині Кізіменко. Експертизу, зокрема, з питань кошторисної частини проектної документації видало ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «Ндіпроектреконструкція», який очолює Матфей Кізіменко, чоловік Катерини Кізіменко.

Матфей Кізіменко – це син Олега Кізіменка, який за часів Януковича очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. Після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 р. був звільнений. Зрештою у вересні 2018 р. Олег Кізіменко був арештований у Херсоні за підозрою в державній зраді, а в грудні 2018 р. – засуджений на п’ять років умовно за сепаратизм.

Брат Матфея Давід Кізіменко володіє та керує броварським ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», яке з 2021 року отримало державних замовлень на 3,45 млрд грн.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси віконні блоки з алюмінієвим профілем замовили по 34 536 грн/кв. м (тут і далі ціни наведені з ПДВ та без доставки). «Маркет двері» пропонує алюмінієві вікна Alumil S77 по 16 000 грн/кв. м, що вдвічі дешевше. Нещодавно київська дитяча лікарня «Охматдит» замовляла алюмінієві віконні блоки по 17 778 грн/кв. м, що також вдвічі дешевше.

Протипожежні двері ЕІ 30 замовили по 22 200 грн/кв. м. Компанія «Євросервіс» пропонує такі двері по 7 468 грн/кв. м, що втричі дешевше, а магазин «Вхідні двері» продає двері з вогнестійкістю ЕІ 30 по 6 626 грн/кв. м, що на 70% дешевше.

Гарячекатану арматурну сталь класу А-ІІІ та А500С діаметрами 12-25 мм врахували по однаковій ціні 55 200 грн/т. «Метінвест-СМЦ» в Івано-Франківську продає арматуру класу А400/500 діаметром 12-25 мм по однаковій ціні 33 950 грн/т, що в півтора раза дешевше. Компанія «Iron World» пропонує арматуру класу А-ІІІ та А400С/500С діаметром 12-20 мм по 34 160 грн/т, що на 38% дешевше.

Бетон В30 C25/30 F150 W6 замовили по 6 360 грн/куб. м. «Завод залізобетонних конструкцій «Еталон» пропонує такий бетон по 4 210 грн/куб. м, що на 34% дешевше, а «Бетон Будсервіс» по 4 405 грн/куб. м, що на 31% дешевше.

Газоблок 150/200/600 врахували по 6 000 грн/куб. м. Компанія «Алекс-Груп» пропонує такі газоблоки по 3 535 грн/куб. м, що на 41% дешевше, а «Екобетон» продає їх по 3 585 грн/куб. м, що на 40% дешевше.

Орієнтовна переплата може становити понад 23 млн грн.

По медичному обладнанню найбільша сума у 41,96 млн грн відведена на дві системи відновлення хребта з комплектом сухого масажу по 20,98 млн грн/шт (ціни наведені з ПДВ та доставкою). Порівняти ціни з ринком складно через недостатність опису товару. Бігові реабілітаційні доріжки з підтримкою, розвантаженням та пандусом замовили по 15,39 млн грн/шт, тренажери для верхніх та нижніх кінцівок по 14,69 млн грн/шт, системи віртуальної реальності (реабілітаційний екзоскелет для верхніх кінцівок) по 7,58 млн грн/шт, тощо (див. таблицю).

Кошторисна заробітна плата, яка визначена з урахуванням мінімальної заробітної плати та на підставі даних підрядної організації складає 19 000 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії – 20 355 грн, середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Івано-Франківську складає 30 000 грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не подався.

Для участі в торгах треба було мати бетонозмішувальну установку, договір поставки бетону, гарантійний лист від виробника (постачальника) бетону про його безперебійне постачання. Учасник надав гарантію від ТОВ «Хімресурс-Прикарпаття», що належить Олександру Овчару з Калуша.

Також вимагали аналогічні договори з сертифікатами введення об’єктів в експлуатацію та щоб дохід учасника за 2024 рік був не менше 110 млн грн (це 9% від очікуваної вартості закупівлі).

Для підтвердження якості пінопласту (екструдованого пінополістиролу) учасник мав подати протокол випробувань мінеральної вати, виданий учаснику незалежною лабораторією акредитованою для проведення таких досліджень, або сертифікат відповідності. Натомість учасник подав протокол на пінополістерольну екструзійну плиту, а не мінеральну вату, що не відповідає вимогам.

Для підтвердження безпечності генератора учасник мав подати сертифікат відповідності та декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин, технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання. Проте сертифікат відповідності генератора відсутній у складі пропозиції.

Замовник не надав 24 години на виправлення невідповідностей та визнав учасника переможцем. Якщо вимоги тендерної документації не були оскаржені учасником в АМКУ, то він повинен надати всю інформацію та документи, які хоче замовник.

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА очолює Роман Дунич, а уповноваженою особою з питань закупівель є Андрій Шеремета. Головою Івано-Франківської ОДА є Світлана Онищук.

За даними аналітичної системи «YouControl» косівською фірмою «Промбудсервіс-Косів» володіють директор Володимир Тинкалюк із села Вербовець Косівського району, Ігор Харук із Косіва і Степан Костирко із села Смодна Косівського району на Франківщині. Вони утрьох також заснували косівське ТОВ «Будальянс-МВ», яким керує Андрій Гафткович і яке з 2017 року отримало державних замовлень на 5 млн грн.

Тинкалюк зареєстрований ФОПом. Раніше, до 2017 року йому належало ПП «Інтекс», яке нині записане на Романа Пліхтяка, власника ТОВ «Ромекс ІФ». Раніше переможець мав з «Інтексом» один номер телефону 0686205910, доки «Інтекс» його не змінив. Цей номер використовує ТОВ «Хемшен» Олега Харука з Косіва.

Торік «NGL Media» повідомляли про завищені ціни «Промбудсервіс-Косів» на ремонті третього поверху перинатального центру.

Переможець фігурував у кримінальній справі про можливе розкрадання коштів обласного бюджету. У 2022 році КП «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест» замовило йому капремонт гуртожитку Коломийського педагогічного фахового коледжу за 11 млн грн і спортивного залу Делятинського ліцею №1 за 7 млн грн для розміщення переселенців. На думку поліції, службовці КП, будучи у змові зі службовцями низки фірм, які беруть участь у закупівлях та у подальшому визнаються переможцями, заздалегідь отримують від замовника технічну документацію, яка пройшла експертизу з метою визначення граничних цін, трудовитрат та інших складових у власних цінових пропозиціях та договірної ціни з метою подальшої перемоги. При цьому слідство встановило факти виконання робіт не в повному обсязі, підміни матеріалів по якісних характеристиках, завищення цін на будівельні матеріали. Однак після 2023 року у судовому реєстрі відсутні будь-які про розвиток цієї справи.

Усього з 2016 року «Промбудсервіс-Косів» отримала державних замовлень на 2,99 млрд грн, найбільше від нинішнього замовника.