На Івано-Франківщині затримали ділків, які хотіли налагодити нелегальний продаж “трофейної” зброї

На Прикарпатті запобігли спробам налагодити нелегальний продаж зброї та боєприпасів.

Пише Правда.іф з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області

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За результатами комплексних заходів із незаконного обігу вилучено 71 гранату та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тис грн.

Встановлено причетність до збуту та зберігання зброї трьох ділків, серед яких один раніше судимий за аналогічні злочини.

Зокрема, правоохоронці зібрали докази на 23-річного мешканця Коломийського району та двох його спільників із Косівщини.

Задокументовано продаж ними гранат та вогнепальної зброї, зокрема – автоматів Калашникова, карабінів, рушниць, пістолетів.

Зброю продавали кількома різними партіями, серед збутого також велика кількість набоїв.

Двох фігурантів правоохоронці затримали на «гарячому» під час спроби продати чергову партію гранат.

СБУ та поліція провели низку обшуків у фігурантів, спільника, а також їхніх зв’язків. Під час обшуків виявлено та вилучено:

гранати;

рушниці, пістолети, набої;

гроші, отримані від продажу боєприпасів;

телефони та інші речові докази.

Двох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм та спільнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Усім трьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Питання щодо оголошення підозр їхнім зв’язкам вирішуватиметься після проведення експертиз вилученої зброї та боєприпасів.

Комплексні заходи проводила СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією в області за процесуального керівництва Коломийської та Косівської окружних прокуратур.