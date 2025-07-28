Поліція розшукує 42-річного прикарпатця Сколебюка Володимира

Увага, розшук! Поліція Івано-Франківщини встановлює місцеперебування мешканця Косівського району.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

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Косівський районний відділ поліції розшукує 42-річного чоловіка, який 26 липня близько 6 години вийшов з дому і по цей час його місце перебування невідоме.

Зниклий-Сколебюк Володимир Іванович, 1983 року народження, житель села Кобаки, Косівського району.

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, очі карі.

Чоловік був одягнений у штани чорного кольору та футболку.

Поліцейські звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Володимира Сколебюка або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102». Також можна інформувати Косівський РВП ГУНП в Івано-Франківській області за телефоном: +38068724-58-42.