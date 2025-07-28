У Дніпропетровській області помер військовий з Прикарпаття Петро Кубайчук

У Дніпропетровській області 27 липня 2025 року внаслідок гіпертонічного кризу помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Петро Кубайчук.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Білоберізької громади, інформує Правда.

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Петро Кубайчук народився 19 червня 1973 року. Жив у селі Яблуниця Івано-Франківської області. Боєць служив кулеметником однієї з військових частин.

Петро Кубайчук помер під час служби поблизу села Данилівка Дніпропетровської області.

У військовослужбовця залишилися дружина, діти та онуки.