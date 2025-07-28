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Туристи з Харківщини заблукали у гірській місцевості на Верховинщині

Автор: Оксана Марушкевич
28/07/2025 11:58
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На Івано-Франківщині рятувальники допомогли трьом туристам, які заблукали у горах через сильну зливу.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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“У ніч на 28 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканця міста Ізюм 1999 року народження про те, що він разом з двома товаришами заблукав у гірській місцевості поблизу гори Розтіцька, Верховинського району. Через настання темної пори доби та різке погіршення погодних умов (сильна злива), туристи втратили орієнтир і не змогли самостійно продовжити маршрут”, – йдеться у дописі.

Зв’язок із туристами підтримувався, координати їхнього місця перебування були встановлені.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення смт. Верховина. Рятувальники на квадроциклі дісталися до туристів, надали їм допомогу та супроводили до смт. Ворохта. Медичної допомоги чоловіки не потребували.

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області нагадує:

“Перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди, повідомляйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та завантажуйте мобільний додаток “Порятунок у горах”

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg