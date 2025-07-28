Разрешение 8K: новые стандарты качества телевизоров Samsung

Изображение на экране составляет множество точек разного цвета, которые называют пикселями (px). Чем их больше, тем выше четкость картинки. Разрешающая способность характеризует качество визуализации данных на дисплее, для формата 8K ее показатель: 7680×4320 px. Первое число означает количество пикселей по горизонтали, второе — по вертикали.

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Компания Samsung занимает передовые позиции в области производства видеотехники. Корпорация выпускает самые технологичные и надежные ТВ-устройства с разрешением 7680×4320 px, за которые не жалко заплатить больше. В Украине продукция бренда доступна для заказа в Алло, стоимость телевизора Самсунг указана на сайте, более детальную информацию можно получить у экспертов интернет-магазина.

Преимущества нового формата

Разрешение 8K по качеству детализации видео в значительной мере превосходит предыдущие стандарты. Различия:

Full HD, 1920×1080 px. Формат, присущий большинству мониторов и ТВ-устройств, обеспечивает удовлетворительное изображение. 4K Ultra HD, 3840×2160 px. Количество пикселей на экране возрастает в четыре раза, что ощутимо улучшает картинку. 8K Ultra HD, 7680×4320 px. Пикселей становится больше еще в четыре раза, что гарантирует максимальный уровень четкости видео.

Телевизор 8K — идеальный вариант для геймеров и кинолюбителей. Первые получают возможность детального восприятия динамичных эпизодов игры, полного погружения в повествование и техническую готовность к грядущей поддержке формата платформами PlayStation 5 и Xbox Series X.

Синемафилы заново открывают для себя шедевры кино, пересматривая фильмы в изображении с высокой четкостью, улучшенной цветопередачей и ощущают себя внутри сюжета. Полная реализация потенциала 8K доступна на больших экранах в масштабных залах, где можно получить уникальный визуальный опыт.

Тройка популярных моделей

В массовом сознании обозначение 8K Ultra HD уже ассоциируется с телевизорами Samsung. Бренду удалось собрать воедино все инновации и эффективно использовать их при создании моделей. Украинцы чаще всего выбирают такие телевизоры Самсунг 8K:

QE75QN900CUXUA; QE65QN900DUXUA; QE85QN800DUXUA.

Диагонали экранов составляют: 75″, 65″ и 85″. В моделях есть технологии QLED, Smart TV, Dolby Atmos, другие. Устройства поддерживают популярные сервисы, оснащены необходимыми разъемами. 2025 год — время инвестировать в технику, за которой будущее. Телевизор Samsung 8K скоро станет массовым выбором и не утратит актуальности в обозримые годы.