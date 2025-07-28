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Випускники Івано-Франківської громади отримають грошову винагороду за високі бали на НМТ

Автор: Оксана Марушкевич
28/07/2025 11:26
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44 випускники івано-Франківських ліцеїв отримають одноразові стипендії за отримані високі бали під час здачі НМТ. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

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Загалом грошову винагороду отримає 44 випускники.

На це з бюджету виділили 280 тисяч гривень.

Розмір стипендії залежить від кількості набраних балів:

  • 200 балів — 5 000 гривень;
  • 400 балів — 10 000 гривень;
  • 600 балів — 15 000 гривень.

Список нагороджених за посиланням: https://oper-info.if.ua/news/3684494561456948925