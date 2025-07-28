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Відкриття меморіальної дошки в пам'ять про героя.
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У селі Колінці на Франківщині відкрили меморіальну дошку військовому Яремі Єрошину

Автор: Оксана Марушкевич
28/07/2025 11:24
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27 липня у селі Колінці Івано-Франківської області відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Яремі Єрошину. Боєць прийняв свій останній бій 25 липня 2024 року.

Про це у коментарі Суспільному повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.

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Пам’ятну дошку розмістили на фасаді філії Тлумацького ліцею № 1 в селі Колінці, з якої у 1990 році випустився Ярема Єрошин.

Ярема Єрошин, село Колінці, меморіальна дошка

Відкриття меморіальної дошки воїну Яремі Єрошину, 27 липня 2025. Facebook/Петро Пісак

Що відомо про воїна Ярему Єрошина

Ярема Єрошин народився 1 березня 1975 року, жив у селі Колінці. Чоловік мобілізувався до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Тривалий час він служив на Волині.

Ярема Єрошин, портрет, меморіальна дошка, село Колінці

Школяр з портретом полеглого воїна Яреми Єрошина, 27 липня 2025. Facebook/Петро Пісак

Орієнтовно у червні 2024 року Ярема Єрошин вирушив на службу на Бахмутський напрямок. Боєць служив у стрілецькій роті 53 окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха.

Ярема Єрошин прийняв свій останній бій 25 липня 2024 року поблизу селища Нью-Йорк Донецької області.