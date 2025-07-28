У Коломиї засудили працівника Укрзалізниці, через якого загинув машиніст 

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, засудили бригадира Укрзалізниці до трьох років ув’язнення за порушення правил безпеки, внаслідок чого загинув машиніст. Чоловік залучив свого підлеглого до робіт у позаробочий час. Під час заповнення залізничної цистерни дизелем потерпілий впав з висоти 3,3 метра і помер від травм.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду, пише Суспільне

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Інцидент стався у ніч з 26 на 27 березня 2022 року в Коломиї. Працівники “Моторвагонного ДЕПО Коломия” Львівської залізниці на території вокзалу мали оперативно злити дизельне пальне в цистерни.

“Бригадир на суді вину не визнав та пояснив, що 26 березня йому зателефонував головний інженер зі Львова та сказав, що слід вийти на роботу й організувати процес, щоб убезпечити пальне. Він подзвонив машиністу насосної установки та попросив його вийти, на що той погодився. Ознак алкогольного сп’яніння у потерпілого не було. Бригадир провів інструктаж, зробив у журналі відповідний запис, видав захисний пояс і каску. Після подачі цистерн з пальним їх закріпили й оглянули”, — йдеться у матеріалах справи.

Зі слів обвинуваченого, його підлеглий виліз на естакаду та закріпився поясом. Після запуску зливу дизельного пального бригадир вирішив поїхати додому. Він пояснив, що зробив так, бо “цей процес тривалий, а машиніст при цьому не мав бути на висоті”. Коли підсудний повертався на роботу, йому телефоном повідомили, що потерпілий впав.

“Контролю за використанням працівниками спецодягу та засобів індивідуального захисту не було, що стало наслідком падіння машиніста з висоти 3,3 метра на бетонну обмотку колії. У потерпілого були рани та відкрита черепна травма, яка призвела до смерті. Згідно з висновком експерта у крові машиніста знайшли 1,3 проміле етилового спирту”, — йдеться у вироку. Потерпілий не мав спеціального обладнання — ременя безпеки.

На суді свідчили керівник підприємства, охоронець, який знайшов тіло машиніста, а також головний технолог і членкиня комісії зі службового розслідування у цій справі. Усі вони підтвердили, що на тілі потерпілого не було спеціального обладнання — ременя безпеки.

“Головний технолог зазначив, що коли працівники почали виконувати роботу, то були у захисному спорядженні, але коли бригадир відлучився, машиніст зняв його та заліз на цистерну. Він також додав, що бригадир повинен стежити за працівниками, коли вони виконують роботи на висоті, але оскільки потерпілий вже не був на вишці, то той відлучився. Технолог також сказав, що потерпілий не повинен був сам лізти в темний час доби на вишку”, — мовиться у справі.

Службове розслідування показало, що працівники пройшли інструктаж і розписалися у журналі. Підпис машиніста підтверджує, що він отримав захисне спорядження.

Донька загиблого залізничника у суді розповіла, що 26 березня 2022 року вона проводила час із батьком та своїм сином. Увечері йому зателефонували та викликали на роботу. З її слів, батько не вживав спиртного. Жінка також заявляла цивільний позов про відшкодування 900 тисяч гривень моральної шкоди та витрат під час судової справи.

Суд визнав бригадира “Укрзалізниці” винним за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йому призначили три роки ув’язнення, а також заборонили обіймати посади, пов’язані з підвищеною небезпекою, терміном на один рік. Також чоловіка зобов’язали виплатити 17 тисяч 923 гривні на користь держави за проведення експертиз. У цивільному позові доньки машиніста суд відмовив.