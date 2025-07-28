У Франківську вшанували воїнів та цивільних, яких стратили у російському полоні

Сьогодні, 28 липня, у Івано-Франківську вшанували пам’ять закатованих людей у російському полоні, пише Правда ІФ

Внаслідок пуску російських “кинджалів” акцію вшанування провели в одному з укриттів Івано-Франківська

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Щоденно о 9 годині ранку українці вшановують усіх тих, хто загинув внаслідок злочинно-терористичних дій росіян.

Сьогоднішній захід присвятили Дню вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Вшанування страчених полонених у Івано-Франківську

Вшановуємо пам’ять тих людей, котрі віддали життя за те щоб Україна була. Дуже важливо щоб у наших родинах пам’ять передавали нашим дітям. Важливо гуртуватися, важливо єднатися навколо цієї пам’яті невинно убієних, усіх тих хто загинув у полоні, тих хто страждали за Україну. Тільки разом ми можемо справитися з цим болем, – зазначила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Титульне фото ілюстративне.