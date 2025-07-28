Більше року вважався зниклим безвісти: на Дніпропетровщині попрощаються з прикарпатцем Василем Локатиром

На Дніпропетровщині проведуть в останню дорогу захисника, родом з Рожнятівщини на Прикарпатті.

Пише Правда.іф з посиланням на Лозуватську сільську раду.

Що відомо про воїна

Локатир Василь Іванович народився 12 січня 1977 року в с.Сваричів, Рожнятівського району, Івано-Франківської області у багатодітній сім’ї.

Навчався у Сваричівській середній школі, далі – у Брошнівському ПТУ. Після проходження військової строкової служби працював у Польщі.

У 2005 році переїхав у Лозуватку. Працював на Лозуватській птахофабриці, а з 2015 року – на ЦГОК (ЦГЗК) «Кривбасремонт».

23 червня 2023 року був призваний на військову службу стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону військової частини А 0693.

30 травня 2024 року ,під час виконання бойового завдання із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в районі н.п. Веселе, Покровського району Донецької області зник безвісті…

“13 місяців дружина та двоє дітей розшукували, з надією молилися і чекали на повернення рідної людини. Та, на жаль, отримали сповіщення, що 30 травня 2024 року солдат Локатир Василь Іванович, відданий військовій присязі, вірний українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, свободу і незалежність, загинув”, – йдеться у дописі.

Церемонія прощання з героєм відбудеться 28 липня 2025 року (понеділок) о 11:00 год у с. Лозуватка (на Алеї Пам’яті).

Формування «живого коридору» розпочнеться о 10:30 год.