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Погода в Івано-Франківській області 28 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 28 липня

Автор: Олег Мамчур
28/07/2025 09:19
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28 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, значний дощгрози, град.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, інформує Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську — 19-21° тепла. По області вдень повітря прогріється до 16-21° тепла. У високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.