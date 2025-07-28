Погода в Івано-Франківській області 28 липня

28 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, значний дощ, грози, град.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, інформує Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську — 19-21° тепла. По області вдень повітря прогріється до 16-21° тепла. У високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.