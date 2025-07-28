ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні до Калуша прибуде скорботний кортеж із тілом офіцера Романа Слюзаря
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до Калуша прибуде скорботний кортеж із тілом офіцера Романа Слюзаря

Автор: Ігор Василик
28/07/2025 09:03
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У понеділок 28 липня, Калуська міська територіальна громада зустрічатиме полеглого Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Калуська міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.

“Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.

У понеділок 28 липня, о 15 годині — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • -вул. Івано-Франківська;
  • -вул. Бандери;
  • -вул. Грушевського;
  • -вул. Гірника;
  • -вул. Писарська, 43;
  • -вул.Козоріза;
  • -вул. Грушевського;
  • -вул. Винниченка;
  • -пр. Лесі Українки;
  • -б-р Незалежності;
  • -вул. Європейська;
  • -ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 15 годинв 45 хвилин.

Чин похорону розпочнеться 29 липня об 11 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.