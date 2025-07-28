Сьогодні до Калуша прибуде скорботний кортеж із тілом офіцера Романа Слюзаря

У понеділок 28 липня, Калуська міська територіальна громада зустрічатиме полеглого Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.
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Повідомляє Калуська міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.
“Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.
У понеділок 28 липня, о 15 годині — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- -вул. Івано-Франківська;
- -вул. Бандери;
- -вул. Грушевського;
- -вул. Гірника;
- -вул. Писарська, 43;
- -вул.Козоріза;
- -вул. Грушевського;
- -вул. Винниченка;
- -пр. Лесі Українки;
- -б-р Незалежності;
- -вул. Європейська;
- -ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 15 годинв 45 хвилин.
Чин похорону розпочнеться 29 липня об 11 годині від ПК «Мінерал».
Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.