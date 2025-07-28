Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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28 липня – 65 років від дня народження Ігоря Коваля (1960-2019), краєзнавця, дослідника давнього Галича, кандидата історичних наук, лауреата обласної премії ім. В.Полєка в галузі краєзнавства;

– 145 років від дня народження Володимира Винниченка (1880-1951), українського письменника, державного і політичного діяча періоду національного відродження України, який у 1919 р. перебував у м. Станіславі;

– 85 років виповнюється Івану Остафійчуку (1940), українському художнику, графіку, лауреату Національної премії ім. Т. Шевченка, родом із с. Тростянця Снятинського району (нині Заболотівської селищної територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.